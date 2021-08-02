الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي الأسبق: إذا استمرت الأزمة سيصبح مصيرنا كالليبيين

الرئيس التونسي الأسبق: إذا استمرت الأزمة سيصبح مصيرنا كالليبيين
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن المسار الذي تتجه نحوه تونس شبيه بالذي عاشته ليبيا سنة 2011.

العالم-تونس

وأضاف المرزوقي في تصريح لقناة "الحوار": "إذا تواصلت الأزمة في تونس وتعقدت الأمور ولم يجد التونسيون حلولا بينهم، فسيقع تدويل المسألة التونسية وسيصبح مصيرنا كمصير الدولة الليبية".

وتابع: "هل قمنا بكل هذا ليأتي قيس سعيد ويفرط في الديمقراطية والاستقلال"، مشيرا إلى أن جميع الدول الخارجية مسلطة أنظارها على الديمقراطية في تونس.

واعتبر أن قيس سعيد لا يقوم الآن بمحاربة الفاسدين، بل يحارب خصومة السياسيين ممن لهم قضايا سخيفة.

وأضاف أن كل العملية "إفراغ للرضيع مع ماء الحمام القذر"، مشيرا إلى أن الجريمة الثانية للانقلاب تدويل قضية داخلية وتهديد واضح لاستقلال القرار الوطني.

وأكد أنه إذا ثبت ضرب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في قرطاج من طرف ضباط أجانب فهذه خيانة وطنية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق في الدور السعودي بأحداث تونس

سعيّد يستعين بدول صديقة لخفض العجز المالي بتونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن..العدوان السعودي يواصل خروقاته لاتفاق التهدئة في الحديدة

كوريا الشمالية تعرض صورة لصاروخ باليستي عابر للقارات

تحذير من استيلاء الاحتلال على الف دونم من اراضي الفلسطينية في طوباس

الرئيس التونسي الأسبق: إذا استمرت الأزمة سيصبح مصيرنا كالليبيين

طالبان: لقد انتهى وقت الرئيس الأفغاني

شبكة GETTR الاجتماعية الموالية لترامب أصبحت ملاذا آمنا لداعش