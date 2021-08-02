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مساعد بوريل يحضر مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب

مساعد بوريل يحضر مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر خبرية ان "انريكي مورا"مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي(جوزيب بوريل)، سيشارك في مراسم القسم الدستورية للرئيس الايراني المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي".

العالم- ايران

كما ان وزير خارجية الهند "اس جاشينكار" سيقوم بزيارة طهران خلال الاسبوع الحالي، للمشاركة في مراسم القسم الدستورية للرئيس الايراني المنتخب.

وكان عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي "محسن دهنوي"، قد صرح بان اكثر من 50 دولة اعلنت استعدادها لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب بعد ارسال الدعوة لها.

وفي حديث مع الصحفيين الاربعاء الماضي، اوضح هذا المسؤول البرلماني، أن حفل اداء اليمين الدستورية من قبل حجة الاسلام رئيسي، سيقام عصر الخميس 5 أغسطس، وبحضور عدد محدود من الضيوف الايرانيين والأجانب بسبب تفشي جائحة كورونا.

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