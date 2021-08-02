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باكستان ستتعاون مع روسيا والصين من أجل إحلال السلام في أفغانستان

باكستان ستتعاون مع روسيا والصين من أجل إحلال السلام في أفغانستان
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولان باكستانيان رفيعا المستوى أن إسلام آباد ستعمل جنبا إلى جنب مع روسيا والصين من أجل إحلال السلام في أفغانستان، وفق ما أوردت صحيفة Express Tribune الباكستانية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها اليوم الاثنين أن مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف ورئيس جهاز المخابرات الفريق فايز حميد أكدا خلال لقائهما مع مسؤولين أمريكيين في الولايات المتحدة عزم باكستان التعاون مع موسكو وبكين في هذا المجال. كما حذر يوسف وحميد، وفقا للصحيفة من مغبة انسحاب العسكريين الأمريكيين الكامل من أفغانستان، باعتبار أن ذلك سيمكن التنظيمات الإرهابية النشطة في البلاد، ومنها "القاعدة" من إعادة تجميع قواها وتحولها مع مرور الزمن إلى تهديد ليس لأمن المنطقة فحسب بل وكذلك لأمن الولايات المتحدة نفسها.

وذكرت Express Tribune أن باكستان روسيا والصين لا تزال تسعى للتعاون مع إدارة الرئيس جو بايدن حول أفغانستان، رغم أن خروج القوات الأمريكية من أراضيها يرافقه تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان".

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