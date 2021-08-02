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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: المضادات الارضية في الجيش السوري تسقط طائرة استطلاع في ريف حلب الجنوبي
الرئاسة الفرنسية: الامم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ 350 مليون دولار
مصادر لبنانية: مخابرات الجيش توقف المدعو عمر غصن ونجله غازي في منطقة خلدة على خلفية أحداث يوم أمس
مراسل العالم: تأجيل البت في دعوة تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس إلى الأسبوع المقبل
أ ف ب: الولايات المتحدة تتهم طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة البريطانية للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن ضلوع طهران في استهداف الناقلة في بحر عمان
أ ف ب: مقتل 33 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة وقود في الكونغو الديموقراطية
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي: كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة
خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
مراسل العالم: المضادات الارضية في الجيش السوري تسقط طائرة استطلاع في ريف حلب الجنوبي
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
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