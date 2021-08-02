الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا

العالم - مصر

وقالت إنه "مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أيضا، والحذر حتى تستقر الأوضاع أكثر"، لافتة إلى أن "تغير البيئة ودرجات الحرارة من العوامل التي ساعدت في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأضافت، أن "تحركات وتصرفات المواطنين هي العامل الأساسي في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأكدت، على أن "تحورات فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح، فكلما قل تنقل الفيروس من شخص لآخر تقل نسبة تحوره في المنطقة، وأن تحور الفيروس موجود في المنطقة العربية وتتم معرفته باختبارات جينية مكلفة".

وأوضحت أن "نسب وفاة الشباب والأطفال بسبب الوباء لم تتأثر بظهور المتحور (دلتا)، وهذا يدل على أنها لم تنتشر في مصر حتى الآن"، مضيفة أن "العالم كله ستنتشر فيه التحورات التى ظهرت من الفيروس".