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الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا

الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

رجحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر نهي عاصم أنه "مع بداية سبتمبر المقبل ستظهر الموجة الرابعة للفيروس وستزداد نسب الإصابة"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعمل على تأخيرها الآن".

العالم - مصر

وقالت إنه "مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أيضا، والحذر حتى تستقر الأوضاع أكثر"، لافتة إلى أن "تغير البيئة ودرجات الحرارة من العوامل التي ساعدت في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأضافت، أن "تحركات وتصرفات المواطنين هي العامل الأساسي في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأكدت، على أن "تحورات فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح، فكلما قل تنقل الفيروس من شخص لآخر تقل نسبة تحوره في المنطقة، وأن تحور الفيروس موجود في المنطقة العربية وتتم معرفته باختبارات جينية مكلفة".

وأوضحت أن "نسب وفاة الشباب والأطفال بسبب الوباء لم تتأثر بظهور المتحور (دلتا)، وهذا يدل على أنها لم تنتشر في مصر حتى الآن"، مضيفة أن "العالم كله ستنتشر فيه التحورات التى ظهرت من الفيروس".

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الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا

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