مصابة ومقيدة الأيدي.. العثور على 30 جثة طافية على ضفتي نهر بين السودان وإثيوبيا

العالم - أفريقيا

وتم العثور على الجثث في نهر "سيتيت" وهو خط الحدود الفعلي حاليا بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

وفي نقطة أخرى يفصل النهر بين السودان وإثيوبيا.

وقال الدكتور تواضروس تيفيرا، وهو جراح فر من بلدة حميرة الحدودية، لرويترز إنه دفن 10 جثث خلال الأيام الستة الماضية في السودان وإن صيادين محليين ولاجئين أبلغوه بأنه تم إخراج 28 جثة أخرى من بينها سبع اليوم الاثنين.

وأضاف، "تم إطلاق الرصاص عليهم في الصدور والبطون والسيقان... وكانت أيديهم مكبلة أيضا".

وأضاف أنه تمكن بمساعدة لاجئين من التعرف على ثلاث جثث لسكان من حميرة في تيغراي. وفر كثير من سكان حميرة إلى السودان مع بدء القتال في الإقليم.