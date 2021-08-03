صنعاء توجه رسائل لمجلس الأمن حول العقاب الجماعي للشعب اليمني

العالم - اليمن

وحذر وزير الخارجية في الرسائل، من الخداع الإعلامي والسياسي الذي تمارسه القيادة السعودية وما يسمى بحكومة المرتزق هادي بالرياض، من خلال الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع الممنهج للشعب اليمني والاستمرار في احتجاز السفن المحملة بالغاز المنزلي والمشتقات النفطية والادعاء في الوقت نفسه أمام العالم بأنهم يسمحون لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.

ودعا الوزير شرف، إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني من خلال إطلاق السفن المحتجزة التي حصلت على تصاريح أممية بالتفريغ في ميناء الحديدة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات الإجرامية واللإنسانية لا تخدم التوجه الدولي لإحلال السلام باليمن، بل تعد عقبة رئيسية أمام أي مساعي لعقد مفاوضات السلام كونها جرائم حرب تهدف لتجويع الملايين من الشعب اليمني.

كما حذر وزير الخارجية، النظام السعودي وجماعة المرتزق هادي من عواقب ومغبة استمرار مثل تلك التصرفات التي تؤثر على حياة الملايين من اليمنيين وتزيد من معاناتهم المعيشية، مؤكدا أن هذه الممارسات تعطي صنعاء الحق والمبرر القانوني في الرد بالمثل وبالأسلوب الذي تراه، لجعلهم يعانون بطريقة أو أخرى من خلال استهداف مصالحهم وأنشطتهم الاقتصادية.