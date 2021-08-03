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كلب يتتبع سارقا إلى منزله ويكشف عنه ويحظى بمكافأة

كلب يتتبع سارقا إلى منزله ويكشف عنه ويحظى بمكافأة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

استطاع كلب تتبع سارق إلى منزله والكشف عنه، الأمر الذي ساهم بتقديمه إلى العدالة وحصول الكلب على مكافأة كبيرة بالنسبة له.

العالم-منوعات

قام كلب يدعى “رازا” بتعقب سارق في مدينة بارابينسك بمنطقة نوفوسيبيرسك الروسية، بعد قيام الرجل بسرقة أحد المنازل والهروب والتخفي في منزله.

وتتبع الكلب الطريق الذي سلكه السارق، ووجه العناصر بشكل صحيح إلى مكان السارق والمدخل الذي دخل منه وصولا إلى منزله الذي هرب إليه ومكث فيه بعد جريمته، بحسب موقع وكالة الأخبار الفيدرالية الروسية.

وتتبع الكلب السارق بعد الاستيلاء على ممتلكات منزل من بينها بعض الأطعمة والمواد الكيميائية المنزلية وإلكترونيات من داخل منزل امرأة تبلغ من العمر 47 عاما.

واعترف المشتبه به بذنبه وسلم المسروقات لعناصر الشرطة، وفتح تحقيق جنائي بملابسات الحادث، وتلقى كلب الراعي مكافأة لذيذة على شكل كيلوغرام من النقانق.

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