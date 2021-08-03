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"بايا" تواصل مسيرها بعد تعويمها

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت المنظمة الفدرالية للملاحة البحرية والنهرية الروسية بان السفينة التجارية الايرانية "بايا" التي كانت في طريقها باتجاه ميناء آستراخان الروسي، وجنحت في الوحل قبالة قناة الفولغا – كاسبييك، على بعد 155 كلم من وجهتها الرئيسية قد تم انتشالها من الوحل وتعويمها وهي تسير الان نحو ميناء آستراخان.

العالم - ايران

كما اعلنت القنصلية الايرانية العامة في آستراخان بان السفينة "بايا" لا تواجه الان اي مشكلة وهي على بعد 130 كم من آستراخان وستصل الى الميناء اليوم الثلاثاء.

ولم يتسبب الحادث في وقوع اي تشقق داخل السفينة، وعليه لم يكن هناك اي تسرب للوقود.

كما لم يؤد حادث جنوح السفينة الايرانية الى عرقلة حركة السفن الاخرى في قناة الفولغا.

واشارت وسائل اعلام روسية ان سفينة الشحن الايرانية تعود الى شركة مازندران وقد ابحرت من ميناء اميرآباد الواقع شرق محافظة مازندران شمال ايران.

واعلنت المنظمة الروسية للملاحة البحرية، ان السفينة الايرانية لم تكن محمّلة بالسلع عند وقوع الحادث كما لم يتعرض افراد طاقمها الـ 12 للاصابة.

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