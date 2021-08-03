انطلاق تمرين "وادي النار 2021" بين القوات العُمانية والأمريكية

العالم - عمان

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التمرين الذي تستضيفه قاعدة "ثمريت" الجوية العمانية، حتى 12 أغسطس الجاري.

وتشارك في التمرين قوات اللواء 11 مشاة التابعة للجيش السلطاني وأخرى من مشاة الجيش الأمريكي، بإسناد عناصر من مظلات ومدرعات ومدفعية السلطنة.

وستشارك في عملية الإسناد أيضاً عناصر من سلاح الجو والمهندسين والإشارة التابعين للجيش السلطاني.

وانطلقت الفعاليات في قاعدة "ثمريت" بمحافظة ظفار وسط تدابير صحية مشددة وبحضور مساعد قائد لواء المشاة 11 للعلميات والتدريب.

واشتمل التمرين على عدة تدريبات تحاكي بيئات افتراضية تتناسب وأدوار القوات المشاركة، ويهدف التمرين إلى تدريب المشاركين، وفق خطة التمرين العامة والأهداف الوطنية المنشودة منه، بحسب وسائل إعلام محلية.