دون اعلان أي دليل.. اتهام ايران باستهداف السفينة الاسرائيلية

العالم - ايران

وبعد أيام بدأت واشنطن وتبعتها لندن وتل ابيب بكيل الاتهامات الى ايران دون اظهار الى أدلة ومستمسكات تثبت وقوف ايران خلف العملية متناسية ان البينة على المدعي.

كما ان الصور التي نشرت عن القسم المستهدف في السفينة لا يتناسب مع الروايات حول المزاعم اصابته بطائرة مسيرة.

التركيز الاعلامي على سقوط قتلى من طاقم السفينة وتهديد امن الملاحة الدولية يمهد اولا لتدويل القضية وسد الباب ثانيا امام أي رد انتقامي للمقاومة ازاء تعرضها للاعتداءات الاسرائيلية مستقبلا. ياتي ذلك في وقت تم غض الطرف فيه من قبل الدول الغربية عن اثني عشر هجوما استهدف السفن لايرانية في اكثر من منطقة دون ان تبدي هذه الدول اي مخاوف من تعرض امن الملاحة الدولية للخطر.

كما ان التضخيم الاعلامي الغربي يتزامن مع مجيء حكومة جديدة في ايران ويبدو ان الهدف منه توفير ضمانة لأي خطوات اسرائيلية ضد ايران.

المقاومة بتبنيها مسؤولية استهداف السفينة الاسرائيلية أرسلت رسالة صارمة مفادها ان المقاومة تخير الكيان الاسرائيلي بين خيارين لا ثالث لهما اما الكف عن مغامراتها ضد المقاومة واما الاستعداد لتعرض اسطولها البحري المكون من ثمانمئة سفينة الى خطر دائم اينما وجد.

واخيرا رغم الدعم الاميركي البريطاني اللامحدود للكيان الاسرائيلي تتواصل انتصارات محور المقاومة في اكثر من جبهة في الاعوام الاخيرة لتثبت ان التهديدات الغربية ضد ايران قد فقدت بريقها اكثر من اي وقت مضى، كما ان التهديد العسكري الاسرائيلي ضد ايران لا يناسب حجم وقوة هذا الكيان.