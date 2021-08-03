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شاهد..الدور السعودي في فتنة كمين خلدة بجنوب لبنان

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

إعتبر الباحث السياسي محمد مرتضى ان السعودية هي من تقف وراء كمين خلدة في جنوب لبنان من خلال استخدام اجندتها في لبنان لاشعال الفتنة في البلاد وجر المقاومة الى فتنة مذهبية.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انه قبيل 4 آب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تم شحن اعلامي وتسويق ودعاية واتهام سياسي لحزب الله في ما يرتبط في انفجار مرفأ بيروت من اجل اشعال الفتنة في لبنان وكل هذا من اجل ان يستهدف شخصا او فئة أو جهة تنتمي الى حزب الله بنيران امنية.

وبيّن مرتضى ان جماعات اتحاد العشائر كانت منذ سنتين تقريبا تجري مشاورات واجتماعات مع السفير السعودي في لبنان خاصة بعد ان قررت السعودية التخلي عن سعد الحريري، موضحاً ان المملكة العربية السعودية تتجه نحو تقوية وتعزيز علاقاتها مع جماعات في لبنان يمكن لها ان تنفذ اجندتها فيما يتعلق باستهداف المقاومة في لبنان.

ولفت مرتضى الى انه عندما تم احتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية كان المطلب الاساسي بعد اعلان استقالته هو نزول جمهور تيار المستقبل الى الطرقات والاحتجاج لاجراء نوع من الاشتباكات والاصطدامات في الشارع اللبناني ولكن في ذلك الوقت تيار المستقبل لم يكن مهيّئاً لهذا الامر وجزء منه رفض هذا واعتبره انه سيؤدي الى الفتنة في لبنان مشيرا الى ان السعودية عندما هيأت الارضية استخدمت جمهور حزب تيار المستقبل في لبنان لتنفيذ اجندتها فيما يتعلق باستهداف حزب الله وجره الى فتنة مذهبية.

واكد مرتضى ان السعودية بكل وضوح تريد جر المقاومة الى فتنة مذهبية، موضحا ان التحقيقات لم تؤكد ان علي الشبلي هو من قتل حسن قصن وهناك اصرار على اتهامه بسبب نشاطه في المنطقة ولم تثبت التهمة عليه واتحاد العشائر اصدر بان ماحصل هو ثأر وان الامر ينبغي ان يتوقف هنا وبعد ذلك حصل اطلاق نار على جنازة فيها نساء واطفال ثم إن اتحاد العشائر تبنى اطلاق النار بحجة ان هناك من قام بنزع صورة حسن قصن وهذا يثبت بان لايوجد لهم ثأر اصلا.

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