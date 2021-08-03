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كلمة للسيد نصر الله مساء السبت في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز

كلمة للسيد نصر الله مساء السبت في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في عدوان تموز 2006 وذلك يوم السبت الواقع في 7-8-2021 الساعة 8:30 مساءً.

العالم_لبنان

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