الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بشرى يطلقها وزير الكهرباء السوري..الأوضاع ستعود كما كانت

بشرى يطلقها وزير الكهرباء السوري..الأوضاع ستعود كما كانت
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل عودة العمل بمحطتي تشرين وديرعلي اللتين خرجتا من الخدمة في وقت سابق نتيجة عطل طارئ في خطوط التوتر العالي التي تربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية.

العالم - سوريا

أوضح الوزير الزامل أنه تم إعادة إقلاع المحطتين بشكل شبه كامل مشيراً إلى أن الوضع سيعود للاستقرار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف الوزير الزامل أن المنطقة الجنوبية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل لافتاً إلى أنه تم إعادة ربط كل خطوط التوتر العالي ومن ثم إعادة اقلاع المحطتين وعادتا للخدمة بالشكل الاعتيادي.

وأشار الوزير الزامل إلى إنهاء فض العروض الفنية والمالية لمحطة تشرين وتكليف احدى الشركات التي ستباشر قريباً بعد وصول قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيلها وعودتها للخدمة بحمل لا يقل عن 90 إلى 95 بالمئة من حملها الطبيعي.

روابط ذات صلة

سوريا على موعد قريب لتطبيق قانون الاستثمار الجديد..

سوريا.. بدء تسجيل مازوت التدفئة عبر البطاقة الالكترونية

سوريا..تطبيق الآلية الجديدة لبيع الخبز في عدة محافظات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..الدور السعودي في فتنة كمين خلدة بجنوب لبنان

انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

بشرى يطلقها وزير الكهرباء السوري..الأوضاع ستعود كما كانت

شهيدان من الشرطة الاتحادية بهجوم لـ’داعش’ في كركوك

الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر.. وعودة الحديث عن حظر التجوال

شاهد: أثمان باهضة دفعتها بغداد والمنطقة جراء غزو ’صدام’ للكويت