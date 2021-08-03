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بدء مراسم إنفاذ حكم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بحضور قائد الثورة

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

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