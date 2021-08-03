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الرئيس ابراهيم رئيسي: الشعب صنع ملحمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

الرئيس ابراهيم رئيسي: الشعب صنع ملحمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء خلال مراسم تنفيذ حكم تولي الرئاسة على يد قائد الثورة الاسلامية، ان الشعب الايراني صنع ملحمة جديدة رغم مؤامرات الأعداء، ورغم الظروف التي تشهدها البلاد ومن بينها جائحة كورونا.

العالم - ايران

ولفت السيد رئيسي الى أن الرسالة التي وجهها الشعب الايراني في هذه الانتخابات يمكن تلخيضها بضرورة تغيير الوضع الحالي.

واشار رئيسي الى أن النموذج الذي تعتمده ايران في ادارة البلاد هو نموذج جديد من سيادة الشعب الدينية، وهي ثمرة جمهورية النظام واسلاميته.

وفي بداية المراسم قدم وزير الداخلية الايرانية عبد الرضا رحماني فضلي تقريرا حول اقامة الدورة الـ 13 لرئاسة الجمهورية التي فاز فيها السيد رئيسي.

وأشار رحماني فضلي الى أن ايران أجرت 40 انتخابات منذ ـاسيسها وحتى اليوم مما يعد مفخرة كبيرة للبلاد رغم الظروف التي مرت بها البلاد، وخاصة تآمر الأعداء عليها.

ولفت رحماني فضلي الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايران تكللت بالنجاح بفضل تعاون الحكومة والاحزاب وقوى الامن والمواطنين على الرغم من أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظل ظروف استثنائية شهدت تفشي جائحة كورونا.

يتبع ..

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