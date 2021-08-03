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أنطونوف: واشنطن تضلل الصحفيين حول عمل الدبلوماسيين

أنطونوف: واشنطن تضلل الصحفيين حول عمل الدبلوماسيين
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ضلل الصحفيين بشأن الوضع الحقيقي لعمل الدبلوماسيين الروس.

العالم - روسيا

وأكد السفير الروسي في واشنطن أن ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، في الواقع، تستمر في التدهور.

وخلال تعليقه على تصريح برايس بأن منع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا من توظيف الروس ورعايا الدول الثالثة، من شأنه أن يعقد ظروف عمل الدبلوماسيين الأمريكيين، ذكر أنطونوف أن برايس قد ضلل الصحفيين حول الوضع الحقيقي للأمور.

وأضاف أنطونوف: "لو استمعنا إلى السيد نيد برايس، فسيتكون انطباع بأن روسيا وبالأمس فقط، المذنبة في ظهور الصعوبات في عمل البعثات الدبلوماسية".

وتابع: "لقد أظهرنا ضبط النفس لفترة طويلة جدا، على الرغم من التدهور المطرد والمقصود لفترة طويلة في حياة وظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الاستيلاء على ممتلكاتنا وطرد الموظفين، عندما تم منحهم 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد".

وشدد أنطونوف، على أنه لا أحد يمنع واشنطن من استخدام الحصة المحددة مسبقا بالكامل والبالغة 455 موظفا. والجانب الروسي مستعد للنظر بدقة في جميع الطلبات المقدمة له بهذا الشأن.

وأعلن أن روسيا أصدرت خلال الأيام الأخيرة، 22 تأشيرة دخول لموظفي السفارة الأمريكية في موسكو، وفي المقابل نالت فقط تمديد تأشيرة المستشار الموفد للسفارة.

في وقت سابق، قال أنطونوف، إن السلطات الأمريكية سلمت السفارة قائمة تضم 24 دبلوماسيا يجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 3 سبتمبر بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وذكر أن حوالي 130 موظفا آخرين وأفراد عائلاتهم ينتظرون تمديد التأشيرات.

لكن برايس، لم يوافق على وصف أنطونوف للوضع. وقال إن الخارجية الأمريكية فرضت مؤخرا حدودا لعمل كل الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة.

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