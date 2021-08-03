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بالفيديو.. ايران تشهد معلماً بارزاً للديمقراطية

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير الاستراتيجي نوذر شفيعي ان مراسم انفاذ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل قائد الثورة الاسلامية، هي معلماً بارزاً للديمقراطية الاسلامية ولحكومة سيادة الشعب الدينية.

العالم - خاص بالعالم

وحول مراسم إنفاذ حكم الرئيس الايراني المنتخب إبراهيم رئيسي قال شفيعي في حديث لقناة العالم ان هذا الحدث يوضح عملية انتقال القدرة الديمقراطية في الجمهمورية الاسلامية الايرانية من رئيس جمهورية الى رئيس جمهورية آخر، موضحا انه أقيمت انتخابات حرة ونزية اختار فيها الشعب من بين المرشحين الموجودين المرشح الاكفأ برأيهم وهو السيد ابراهيم رئيسي.

واوضح شفيعي إن الأولوية الأولى لحكومة السيد رئيسي هي حلحلة الملفات الإقتصادية في البلاد، مشير ا الى ان حكومة السيد رئيسي ستهتم باحتواء عدوى كورونا ومنع انتشارها في البلاد.

وبين شفيعي انه حتى الان لاتوجد معلومات دقيقة حول أعضاء الحكومة الجديدة وكل ما نسمعه هو مجرد تكهنات.

وشدد شفيعي على ان الشعب الايراني يعلق آمالا كبيرة بالسيد رئيسي وفريقه الحكومي من اجل حل مشاكل البلاد.

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