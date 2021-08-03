أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 03 اغسطس 2021

ايران..

- فصل جديد بمبنى باستور الرئاسي.. نهاية مهام الرئيس روحاني وبدء مهام الرئيس ابراهيم رئيسي

ابرار..

- حضور ممثلين من ثلاثة وسبعين بلدا في مراسم ادلاء الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية

رويش ملت ..

- المتحدث باسم الخارجية .. ايران سترد فورا على اية مغامرة احتمالية تستهدفها

اطلاعات ..

- الرئيس الافغاني اشرف غني يدعو لايجاد تعبئة وطنية للتصدي لطالبان

خراسان ..

- مدينة هيرات تقترب من حافة السقوط بيد حركة طالبان وتبلور حالة تعبئة شعبية بافغانستان

جمهوري اسلامي ..

- حركة النهضة التونسية تبدي استعدادها للمشاركة في انتخابات برلمانية مبكرة

ابتكار ..

- وزير الدفاع في حكومة الانقاذ اليمنية يتحدث عن اعداد مفاجآت حاسمة جديدة للتحالف السعودي

رسالت ..

- استعدادات امنية احترازية واسعة النطاق في مدينة كربلاء المقدسة لاستقبال الزوار بحلول محرم الحرام

آفتاب يزد..

- ايران تحذر امريكا وبريطانيا من مغبة القيام باية مغامرة بشأن حادث الناقلة الاسرائيلية

سياست روز..

- قوى وفصائل المقاومة في العراق .. السفارة الامريكية وكر للشيطان

وطن امروز..

- كتلة الفتح بالبرلمان العراقي تجمع تواقيع لمساءلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

مردم سالاري ..

- موسكو تؤكد استحالة ايجاد اي اتفاق بديل عن الاتفاق النووي في مباحثات فيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

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ايران..

صحيفة ايران كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( الرئيس التونسي في قفص اتهام انتهاك الديمقراطية ) ..يواجه الرئيس التونس قيس سعيد اتهامات داخلية من قبل قوى واحزاب سياسية بانتهاك اسس الديمقراطية بقراره حل الحكومة وتجميد البرلمان وباعتقال نائبين من اعضاء حزب حليف لحركة النهضة الاخوانية، ( هذه الاتهامات اثارت نوعا من الهواجس من احتمال تحرك تونس في ظل قيادته نحو ايجاد نظام ديكتاتوري ) الا ان الرئيس سعيد فند هذه الاتهامات مؤكدا بانه يستند على بنود دستورية تخوله اتخاذ مثل هذا القرار مشددا على التزامه بالنظام الديمقراطي./ وبالطبع يوجه انصار الرئيس التونسي والقوى والاحزاب السياسية المناهضة لحركة النهضة اتهامات جدية للاخيرة بشأن محاولة سوق تونس نحو ديكتاتورية ايدلوجية تنهي اية ديمقراطية.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( لبنان رهينة بيد هذه البلدان).. جريمة اغتيال احد اعضاء حزب الله في مراسم زفاف بلبنان حملت مؤشر جديد على اتساع السيناريوهات التي تستهدف امن ومستقبل لبنان.. ( ان هناك مثلثا احد اضلاعه امريكا وفرنسا والاخر السعودية والامارات والثالث الكيان الصهيوني يتلاعب بمقدرات لبنان وشعبه) والواقع هو ان هذا المثلث يمسك بلبنان كرهينة لتحقيق اهدافه لاضعاف جبهة المقاومة في هذا البلد والمنطقة بشكل عام مستخدما استراتيجية اغراق لبنان بازمات معيشية واجتماعية وبعرقلة تشكيل حكومة للابقاء على الفراغ السياسي فيه ./ ويمسك هذا المثلث بكل هذه الخيوط لدفع الامور بلبنان بالاتجاه الذي يخدم مصالحه الاستراتيجية مستخدما بعض البيادق الداخلية كاداة.

ابتكار ...

-نشرت صحيفة ابتكار تقريرا ينقل عن وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء قوله ( لدينا المزيد من المفاجآت للمعتدين ) وحسب التقرير .. اكد وزير الدفاع اليمني ان القوات اليمنية المشتركة تواصل انتصاراتها في ميادين القتال مقابل التحالف السعودي ومرتزقته..( الوزير محمد ناصر العاطفي اوضح بان القوات اليمنية المشتركة تعد المزيد من المفاجآت الاستراتيجية الكبرى للتحالف السعودي) منوها للقدرات الصاروخية وقدرات سلاح المسيرات في القوات اليمنية . الوزير العاطفي هنأ الجيش وحركة انصار الله على الانتصارات التي تحققت في محافظات البيضاء والجوف ومأرب كما اثنى على الدعم والتاييد الشعبي الواسع في هذه المحافظات للقوات اليمنية المشتركة .

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( موضوع خروج القوات الامريكية مجرد خديعة) تستهدف البرلمان العراقي... هناك غموض كبير يلف موضوع خروج القوات الامريكية من العراق، ( ان هناك اكثر من مؤشر ودليل بشأن عدم وجود اية رغبة امريكية حقيقية للانسحاب من الاراضي العراقية ) ومن ابرز هذه المؤشرات ادراج عبارات غامضة بشأن الانسحاب من العراق في البيان الصادر عن لقاء الرئيس الامريكي ورئيس الحكومة العراقية بالبيت الابيض, فالبيان تحدث عن خروج القوات الامريكية المقاتلة حتى نهاية العام , وهذا يعني بقاء قوات امريكية تقول واشنطن انها لاغراض التدريب ولمهام استشارية , وهدف هذا التلاعب بالالفاظ هو خداع البرلمان العراق والايحاء بانه تم تنفيذ قراره الداعي لخروج القوات الامريكية./ ان امريكا لا تريد حقا الانسحاب من العراق رغم انها انسحبت من افغانستان , فهدفها هو ضمان مواصلة دعم الكيان الصهيوني وتهديد ايران وجبهة المقاومة.

جوان ..

- صحيفة جوان كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( سقوط المتراس الاخواني الاخير في تونس ).. حركة النهضة الاخوانية قي تونس تقدمت بمقترحات لحل الازمة الداخلية بعد ايام من قرار الرئيس التونسي بحل الحكومة وتجميد البرلمان.. ( ان مقترحات حركة النهضة التي تضمنت تنازلات عكست مخاوفها العميقة من احتمال خروجها بالكامل من المشهد السياسي) المقترحات دعت لالغاء تجميد البرلمان وتشكيل حكومة لا تشارك الحركة فيها واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.ولكن من المستبعد ان يوافق الرئيس التونسي وانصاره والاحزاب المناهضة لحركة النهضة على هذه المقترحات التي تعكس وحسب محافل تونسية رغبة في الخروج من مأزق قد ينهي نشاطات الاخوان المسلمين بالكامل بتونس بعد حظر هذه الجماعة بمصر وكذلك بليبيا الى حد ما.

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء في تقرير لها على دراسة امريكية تقول ( السعودية تخفي تفاقم الفقر )..ويقول التقرير حسب ىراسة اعدتها مؤسسة كوينسي الامريكي للابحاث .. ( تتعمد السلطات السعودية التعتيم على الواقع المرير الخاص باتساع دائرة الفقر والهوة الطبقية في هذا البلد الغني بثرواته النفطية )في هذا السياق نقل موقع سعودي ليكس عن مؤسسة كوينسي ايضا قولها ان هناك اقلية حاكمة في السعودية تتمتع بثروات واساليب عيش خيالية وطبقة متوسطة تحصل بالكاد على حاجاتها العادية وطبقات تتدرج في مستوى الفقر الذي يصل لحد الفقر المدقع .