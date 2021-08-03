شاهد: كمين خلدة اعتداء لجر المقاومة الى نزاع داخلي

العالم - خاص بالعالم

وقال دسوم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان ما حصل من فتنة في مدينة خلدة لا يمكن وضعه في خانة السلطة لانه منذ فترة عملت بعض وسائل الاعلام المأجورة والمدفوعة الثمن سلفاً على التحريض بمناسبة السنة الاولى على فاجعة مرفأ بيروت وعند اقتراب هذه الفاجعة كان علی هؤلاء ومن يقف خلفهم افتعال شيء ما لاحداث فوضى وبلبلة امنية على الساحة اللبنانية حتى تصبح كرة ثلج وتكبر ويقع البلد في المحظور ويصل الى ما لاتحمد عقباه.

وشدد دسوم على ان الذين لم يستطعوا ان يهزموا المقاومة عام 2000 والعام 2006 في المواجهة العسكرية ارادوا خرق ما في الداخل و ليّ يد المقاومة عبر تفجير مرفأ بيروت وايصال لبنان الى وضع لايحمد عقباه.

واعتبر دسوم خطاب نائبة بيروت حول فتنة مدينة خلدة انه بمثابة صب الزيت على المسن لاسيما ادعاءها ان سيارات الاسعاف كانت تحمل سلاح.

واوضح دسوم ان المقاومة ورجال المقاومة سلموا الامر الى السلطة والجيش اللبناني واجهزة الاستخبارات من جهتها القت القبض على العقل المدبر لاطلاق النار في مدينة خلدة.

واعتبر دسوم انفجار مرفأ بيروت وما حصل في لبنان بأنه مخطط سعودي بدء منذ عام 2017 حين تم احتجاز رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في السعودية واجباره على الانسحاب، وله رابط واضح وجلي مع عمليات التطبيع والهرولة نحو العدو الاسرائيلي، موكداً ان رئاسة الجمهورية اللبنانية وحزب الله وقيادتها ستحبط هذا المخطط.