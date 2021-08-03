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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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حكم قائد الثورة بانفاذ رئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي: أنصّب العالم الحكيم ابراهيم رئيسي الذي اختاره شعبنا العزيز رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية
حكم قائد الثورة بانفاذ رئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي: يجب بذل جهود بناءة وإزالة معوقات الإنتاج ومتابعة سياسة تقوية العملة الوطنية
حكم قائد الثورة بانفاذ رئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي: بلدنا بحاجة لإدارة كفوءة وجهادية وحكيمة وشجاعة قادرة على تعبئة قدرات الوطن الظاهرة والكامنة
حكم قائد الثورة بانفاذ رئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي: وطننا الغالي متعطش للخدمة ومستعد للقفزة إلى الأمام في كل المجالات
قائد الثورة الإسلامية: تنفيذنا لقيم الثورة هو الذي يشجع أبناء الشعب على الحضور المليوني في جميع الميادين
آية الله خامنئي: نأمل ان يتمكن الرئيس الجديد في ادارة البلاد عبر مساعدة ذوي الفكر
آية الله خامنئي: لدينا تقصير في العمل الاعلامي الصحيح
آية الله خامنئي: اعداؤنا يريدون بتحركاتهم الاعلامية ان يستهدفوا شعبنا
آية الله خامنئي: في تشكيل اعضاء الحكومة ينبغي التسريع به لان ظروف البلاد لا تحتمل التأخير
آية الله خامنئي: حل المشاكل الاقتصادية يستغرق وقتا ولكن يجب ان نشحذ الهمم لحلها في اسرع وقت
آية الله خامنئي: نأمل ان يتمكن الرئيس الجديد في ادارة البلاد عبر مساعدة ذوي الفكر
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.