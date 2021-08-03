آليات عسكرية اسرائيلية تتوغل في غزة لتنفيذ عمليات تجريف

العالم-فلسطين

وقال راصد ميداني إن " 12 آلية عسكرية إسرائيلية انطلقت صباح اليوم من بوابة (ملكة) شرقي حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة وتوغلت في الأطراف الشرقية للحي".

وأضاف أن 9 آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت كذلك، من بوابة "سريج" شرقي بلدة القرارة إلى الشرقي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وتوغلت في الأطراف الشرقي للبلدة.

وأضاف أن تلك الجرافات شرعت بأعمال تجريف وتسوية في المكان، وسط حماية من دبابات الاحتلال المرافقة لها.

وتنفذ آليات الاحتلال بين الحين والآخر، أعمال تجريف وتوغل محدود في المناطق المجاورة للسياج الأمني، على الحدود مع غزة.