MBC السعودية توجه أقوى إساءة لقبائل ونساء اليمن

العالم - نبض السوشيال

مسلسل رشاش مسلسل سعودي من تأليف توني جوردن فيما كتب العمل الدرامي البحرينية "الشيخة سهى آل خليفة"، يتناول العمل قصة رشاش العتيبي في سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية ومُترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض بمُعدل حلقة واحدة كل أسبوع مدتُها نحو ساعة، وذلك بدءً من 9 يوليو 2021.

من خلال مسلسل "رشاش" السعودي وجهت مملكة تحالف العدوان على اليمن أقوى إساءة لنساء وقبائل اليمن العربية الاصيلة، الامر الذي دفع بالناشطين اليمنيين الى مطالبتهم القناة السعودية المذكورة بالإعتذار وإيقاف مسلسل "رشاش" السعودي، الذي وصفهوه بـ"القذر" اثر تطاوله على نساء اليمن ووصفه اياهن بأنهن للوناسة بالدراهم.

الى هذا المعنى قال حساب الناشط اليمني (ابو العباس) في تغريدته:

سمعنا عن إساءة لليمن في "مسلسل سعودي" مدعوم من السلطات السعودية #رشاش اقسم بالله انها إساءة مقصودة والخزي لمرتزقه في الفندق الله يلعن والديكم يامرتزقه .

قال حساب المغرد اليمني (محمد احمد - M7MD A7MD) بيتا من الشعر مع صورة يمجد من خلالها بنساء وقبائل اليمن "السعيد بأهله".. قائلا:

#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن "وإذا رأيتَ الفرعَ مُثمرٌ، فاعلم أنَّ الجذورَ أصيلة."..

حساب المغرد اليمني (أوّاه القحطاني) وجه في تغريدته انذارا شديدا من خلال فيديو للذين قاموا يهذا العمل الذي وصفه بانه عمل (اسود وما يغسله الا الدم) مضيفا ان هذا العمل (أشعل نار الثار والشرف وهذي علومنا وتخبَروا)..

#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن منذ متى اصبح #اليمن العريق مقرون بالوناسه( الانحلال الاخلاقي ) منذ متى اصبح #اليمن نايت كلوب لمن يريد ان يترفّه ويتغذى جنسياً ويتصعلك! يا #رشاش انت والقائمون على هذي التفاهه عيبكم أسود وما يغسله الا الدم وأشعل نار الثار والشرف وهذي علومنا وتخبَروا.

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ردّ حسابا المغردين اليمنيين (TM) و(alsuefu) على تغريدة (أوّاه القحطاني) بتغريدتين قال فيهما الاول (TM):

نساء اليمن أشرف من القائمين على المسلسل ولااعتقد ان غالبية السعوديين يقبلون بما قيل وبالنسبه لهم معروف لمن يحفظوا الدراهم ووين الوناسه تكون هي دولتين رجمة حجر والمعروف لايحتاج الى تعريف.

وقال المغرد الثاني (alsuefu):

نعم والله مايغسل هذاالعارالي الدم وسيأتي اليوم الذي ناخذفيه بكرامةنساءاليمن الاحرار والحراءير طال الزمن او قصر

غرد حساب الناشط اليمني (أمين الجوفي البديل) بأبيات شعر هادفة يمجد بالمرأة اليمنية قائلا:

إلـــــي يـمـانـيـة شــريـفـة نـظـيـفـة

ذي عاب فيش اليوم عارف صفاتش

لا تـزعـلـي يـــا الـطـاهـرة يـالـعفيفة

كــل الـطـهارة واحــدة مــن بـنـاتش

وشـلـة (ام بــي ســي) وشـلـة خـليفة

والله مـــا يـسـووا جـمـيعًا حـذاتـش . .

#أمين_الجوفي #مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن

تغريدة حساب الناشط اليمني السابق (أمين الجوفي البديل) رد عليها حسابا الناشطين اليمنيين (سليماني) وحساب الناشطة اليمنية (قلم حر) حيث قالا في تغريدتيهما:

(سليماني): صح الله لسانك ومنطوقك ياابن اليمن الاصيل يالحرالنشمي الابي وحماك الله وحفضك.

أما حساب الناشطة (قلم حر) فردت بابيات شعر قالت فيها: للـــ طيب مـــواقف وللمرجلة رجاجيل :وللخيل فـــرسانها فــي ســاعة الشدّة:وللبيوت أمــراس وللقهوة فناجيل :::على مضايف نشامى لـــها رجـالٍ تعده :: حنا هل المواقف مواقف الشهم الأصيل :::يشهد لنـا السيــف ويشهد لنا حـدّه..

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (سعليك هوانا) الذي تساءل في تغريدته قائلا:

هل تعرف ان عدد المواطنين السعوديين الذي يدخلوا البحرين في ليلة رأس السنة بلغ عددهم حوالي60الف شخص في ليلة واحده وكل هذا من اجل الاحتفال والوناسه مع العااهرات.. لماذا تعمدت مؤلفة المسلسل الحقير بالاساءه لليمنيات بينما يعرفون المكان المناسب لقذارتهم؟؟ #مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن