شاهد: ماهي دوافع كمين خلدة جنوب لبنان؟

العالم - مع الحدث

وقال مرتضى في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انه قبيل 4 آب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تم شحن اعلامي وتسويق ودعاية واتهام سياسي لحزب الله في ما يرتبط في انفجار مرفأ بيروت من اجل اشعال الفتنة في لبنان وكل هذا من اجل ان يستهدف شخصا او فئة أو جهة تنتمي الى حزب الله بنيران امنية.

وبيّن مرتضى ان جماعات اتحاد العشائر كانت منذ سنتين تقريبا تجري مشاورات واجتماعات مع السفير السعودي في لبنان خاصة بعد ان قررت السعودية التخلي عن سعد الحريري، موضحاً ان السعودية تتجه نحو تقوية وتعزيز علاقاتها مع جماعات في لبنان يمكن لها ان تنفذ اجندتها فيما يتعلق باستهداف المقاومة في لبنان.

ولفت مرتضى الى انه عندما تم احتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية كان المطلب الاساسي بعد اعلان استقالته هو نزول جمهور تيار المستقبل الى الطرقات والاحتجاج لاجراء نوع من الاشتباكات والاصطدامات في الشارع اللبناني ولكن في ذلك الوقت تيار المستقبل لم يكن مهيّئاً لهذا الامر وجزء منه رفض هذا واعتبره انه سيؤدي الى الفتنة في لبنان مشيرا الى ان السعودية عندما هيأت الارضية استخدمت جمهور حزب تيار المستقبل في لبنان لتنفيذ اجندتها فيما يتعلق باستهداف حزب الله وجره الى فتنة مذهبية.

واكد مرتضى ان السعودية بكل وضوح تريد جر المقاومة الى فتنة مذهبية، موضحا ان التحقيقات لم تؤكد ان علي الشبلي هو من قتل حسن قصن وهناك اصرار على اتهامه بسبب نشاطه في المنطقة ولم تثبت التهمة عليه واتحاد العشائر اصدر بان ماحصل هو ثأر وان الامر ينبغي ان يتوقف هنا وبعد ذلك حصل اطلاق نار على جنازة فيها نساء واطفال ثم إن اتحاد العشائر تبنى اطلاق النار بحجة ان هناك من قام بنزع صورة حسن قصن وهذا يثبت بان لايوجد لهم ثأر اصلا.

ومن جهته اعتبر القيادي في تيار الوطني الحر، رمزي دسوم ان ما حصل في مدينة خلدة جنوب لبنان هو اعتداء، وان الفريق المعتدي هو عصابة من قطاع الطرق اطلقت النار والفريق المعتدی عليه هو موكب الشهيد وهذا الاعتداء تم من اجل جر المقاومة الى نزاع في الداخل.

وقال دسوم ان ما حصل من فتنة في مدينة خلدة لا يمكن وضعه في خانة السلطة لانه منذ فترة عملت بعض وسائل الاعلام المأجورة والمدفوعة الثمن سلفاً على التحريض بمناسبة السنة الاولى على فاجعة مرفأ بيروت وعند اقتراب هذه الفاجعة كان علی هؤلاء ومن يقف خلفهم افتعال شيء ما لاحداث فوضى وبلبلة امنية على الساحة اللبنانية حتى تصبح كرة ثلج وتكبر ويقع البلد في المحظور ويصل الى ما لاتحمد عقباه.

وشدد دسوم على ان الذين لم يستطعوا ان يهزموا المقاومة عام 2000 والعام 2006 في المواجهة العسكرية ارادوا خرق ما في الداخل و ليّ يد المقاومة عبر تفجير مرفأ بيروت وايصال لبنان الى وضع لايحمد عقباه.

واعتبر دسوم خطاب نائبة بيروت حول فتنة مدينة خلدة انه بمثابة صب الزيت على المسن لاسيما ادعاءها ان سيارات الاسعاف كانت تحمل سلاح.

واوضح دسوم ان المقاومة ورجال المقاومة سلموا الامر الى السلطة والجيش اللبناني واجهزة الاستخبارات من جهتها القت القبض على العقل المدبر لاطلاق النار في مدينة خلدة.

واعتبر دسوم انفجار مرفأ بيروت وما حصل في لبنان بأنه مخطط سعودي بدء منذ عام 2017 حين تم احتجاز رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في السعودية واجباره على الانسحاب، وله رابط واضح وجلي مع عمليات التطبيع والهرولة نحو العدو الاسرائيلي، موكداً ان رئاسة الجمهورية اللبنانية وحزب الله وقيادتها ستحبط هذا المخطط.

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