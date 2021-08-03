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انفو غرافيك.. مقتطفات من كلام قائد الثورة في مراسم إنفاذ حكم الرئيس المنتخب

انفو غرافيك.. مقتطفات من كلام قائد الثورة في مراسم إنفاذ حكم الرئيس المنتخب
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي في كلمة له عقب إنفاذ الحكم الرئاسي للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ان المحافل السياسية شهدت منذ مدة مؤامرات اعداء الجمهورية الاسلامية بهدف افشال الانتخابات الرئاسية، لكن أبناء الشعب ردوا ردا حاسما على هذه المؤامرات بالمشاركة الواسعة في الانتخابات.واكد سماحته ان الاعداء يشنون حربا نفسية على الإيرانيين وان الحرب الإعلامية باتت أكبر من تحركاتهم الأمنية.

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انفو غرافيك.. مقتطفات من كلام قائد الثورة في مراسم إنفاذ حكم الرئيس المنتخب