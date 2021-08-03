رئيس اللقاء التضامني الوطني: مرتكبو جريمة خلدة يخدمون العدو عن وعي وإدراك

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وقال ملص اليوم الثلاثاء في بيان: إن مرتكبي هذه الجريمة إنما يخدمون العدو الإسرائيلي عن وعي وإدراك وليس عن جهل وغباء، ويساهمون في تقويض بنيان لبنان عبر اغراقه بالفتن والفوضى.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي أظهرت فيه المقاومة أعلى درجات ضبط النفس، فإننا نحمل الأجهزة الإمنية عبء ملاحقة عصابة القتلة وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص للاقتصاص منهم.

كما نتخذ من ما جرى، دافعا لمطالبة الرئيسين عون وميقاتي والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالتعجيل في إخراج الحكومة الجديدة إلى حيز الواقع من أجل القيام بالمهام الجسام التي تنتظرها.