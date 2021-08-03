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ايران.. حكومة جديدة ونظرة جديدة الی محادثات فيينا

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في الشؤون السياسية محمد مسرور ان ايران تشهد طفرة سريعة يقودها رئيس الجمهورية المنتخب ابراهيم رئيسي.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد مسرور في حديث لبرنامج مع الحدث ان تصريحات قائد الثورة الاسلامية السيد علی خامنئي في مراسم انفاذ رئاسة الجمهورية سوف تكون بمثابة خارطة طريق للحكومة الثورية والمفعمة بالاندفاع والمثابرة وستكون هناك مشاريع ورؤی وافكار جديدة لادارة البلاد في المستقبل واستنهاض طاقات الشعب سوف نشهدها في بداية انطلاق حكومة السيد رئيسي.

وأوضح مسرور وجود انسجام داخلي وانسجام علی مستوی المؤسسات في الداخل، سوف يبعث برسالة هامة الی كافة ارجاء العالم ومنها الی اطراف محادثات فيينا، فحواها انه بتغيير الحكومة في ايران، فقد تجلت نظرة ثورية جديدة تستند الی الشعب وتوصيات قائد الثورة الفذة.

وتوقع ان تتخذ المفاوضات مع اطراف محادثات فيينا طابعاً جديداً علی اثر النظرة الجديدة المتبلورة في الحكومة الايرانية الجديدة.

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