وهاب: شركات مستوردي الادوية عصابات سرقة ونهب وقاتلي بشر

العالم _لبنان

وأشار رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنني أتهم مستوردي ​المعدات الطبية​ بأنهم عصابة سرقة ونهب وقاتلي بشر وأطالب القضاء بإستدعائهم والتحقيق معهم وتحدثت مع "​مصرف لبنان​" و​وزير المالية​، وتبين لي أنهم جماعة نصب وإحتيال وعلى الدولة الإستيراد المباشر. وأطالب الرئيس عويدات بإعتبار كلامي إخباراً".

وفي وقت لاحق، توجه وهاب بالشكر لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، "الذي أوعز للشرطة القضائية للبدء بالتحقيق بعد أقل من ساعة من إتهامنا للشركات المستوردة للمعدات الطبية. شكراً غسان منيف عويدات"