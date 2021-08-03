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الحريري في ذكرى ٤ آب..

البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للاستثمار السياسي

البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للاستثمار السياسي
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تيار المستقيل سعد الحريري ان البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للاستثمار السياسي في أحزان المواطنين.

العالم_لبنان

واشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح له في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الى أن "سنة على انفجار 4 اب 2020 بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والاهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والادارية والعسكرية".

وراى الحريري ان "البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في احزان المواطنين المنكوبين واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف واغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة ".

واضاف :"للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة او تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".

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