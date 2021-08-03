البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للاستثمار السياسي

العالم_لبنان

واشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح له في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الى أن "سنة على انفجار 4 اب 2020 بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والاهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والادارية والعسكرية".

وراى الحريري ان "البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في احزان المواطنين المنكوبين واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف واغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة ".

واضاف :"للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة او تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".