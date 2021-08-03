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تغيرات في طقس العراق.. توقعات بزخات مطرية باماكن متفرقة

تغيرات في طقس العراق.. توقعات بزخات مطرية باماكن متفرقة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في الأيام الاربعة المقبلة، فيما توقعت سقوط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة .

العالم - العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس اليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وأضافت أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"، مبينة أن "طقس الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأشارت الهيأة الى أن"طقس الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل ولا تغيير في درجات الحرارة فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"، لافتة الى أن "طقس السبت المقبل المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

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