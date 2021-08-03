باكستان تطعّم مليون شخص يوميا

العالم - أسيا والباسفيك

وأعلنت باكستان في الأسبوع الماضي أنه اعتبارًا من هذا الشهر سيتعين على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي الحصول على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح وإلا سيتم منعهم من دخول مقرات العمل.

وشهدت باكستان زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة دلتا مما فرض المزيد من الضغط على بنيتها الصحية الضعيفة بالفعل.

ومن بين تعداد السكان البالغ 220 مليون نسمة، تلقى أكثر من 31 مليونًا جرعة أولى من اللقاح بينما تلقى 6.7 ملايين فحسب التطعيم كاملًا بجرعتيه وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للقيادة والعمليات الذي يديره الجيش والمسؤول عن مراقبة الجائحة.

وذكر المركز اليوم الثلاثاء أن باكستان سجلت 3,582 إصابة و67 وفاة جديدة بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 23,529، فضلًا عن تسجيل ما يتجاوز المليون إصابة.