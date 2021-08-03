الجيش الأفغاني يحضّ المدنيين على إخلاء مدينة لشكركاه

العالم - أسيا والباسفيك

وخاطب الجنرال ’’سامي سادات‘‘ القائد العسكري الأعلى رتبة في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه في تسجيل صوتي وزّعه على وسائل الإعلام وطلب بثّه: ’’نطلب منكم أن تغادروا منازلكم في أسرع وقت. سنواجه متمردي طالبان ونقاتلهم بقوة‘‘.

وأضاف: لن نترك أي (عنصر من) طالبان على قيد الحياة.. يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا.

وجاء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في تغريدة، مقتل أربعين مدنيًا على الأقل وإصابة 118 آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة خلال المعارك في لشكركاه حيث يقيم مئتا ألف نسمة.

وأبدت البعثة قلقها الشديد إزاء مأزق المدنيين العالقين. وحضّت على وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية.

وقال مدير إذاعة سوكون في المدينة، صفات الله، لوكالة فرانس برس: ’’اشتدّ القتال هذا الصباح‘‘. وأوضح أن قاذفات أمريكية من طراز بي 52 والقوات الجوية الأفغانية قصفت مواقع طالبان، متحدثًا عن قتال مستمر قرب سجن المدينة ومبنى يضم مقرات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.