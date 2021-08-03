ظريف يؤكد على رفع مستوى العلاقات بين طهران ومسقط

العالم- ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان تصريحات ظريف هذه جاءت خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي"، الذي يزور البلاد للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي".

وأكد وزير الخارجية، ان هذا النهج سيتواصل خلال حكومة "حجة الاسلام رئيسي" ايضا وذلك انطلاقا من سياسة ايران المبدئية المتمثلة في توسيع العلاقات مع دول الجوار.

الى ذلك، اشاد وزير الخارجية العماني بجهود نظيره الايراني على مدى السنوات الثماني الماضية في سياق تعزيز العلاقات مع بلاده.

واكد "البوسعيدي" خلال اللقاء مع ظريف اليوم، ان سياسة "السلطان هيثم بن طارق" هي امتداد لنهج السلطان الفقيد، وعليه ستشهد العلاقات الايرانية العمانية نموا في عهد الرئيس الايراني الجديد ايضا.

والتقى وزير الخارجية العماني "بدر بن حمود البوسعيدي" ، الذي يزور طهران لحضور مراسم اداء القسم للرئيس الايراني الـ13 ، ظهر اليوم ( الثلاثاء) وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعقد معه جولة من المباحثات .

يذكر ان مراسم اداء القسم للرئيس الايراني المنتخب ستجري يوم الخميس المقبل .