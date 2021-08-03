شاهد أبرز المهام والتحدّيات أمام الرئيس الإيراني المنتخب

العالم - خاص بالعالم

المراسم التي جرت بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين تسلم فيها رئيسي مقاليد السلطة، بعد تنفيذ الحكم من قبل قائد الثورة على أن يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني الخميس، بحضور عشرات الشخصيات الرسمية ورؤساء دول العالم على أن يقدم أعضاء حكومته الى البرلمان الايراني سريعا.

قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي شدد على أن الإنتخابات في إيران هي نموذج لسيادة الشعب الدينية؛ مشيرا إلى إن تداول السلطة يترافق بأمور غير طبييعة في كثير من البلدان؛ بينما تشهد إيران تداولا مرنا وسلميا للسلطة.



آية الله خامنئي اعتبر أن المحافل السياسية شهدت منذ مدة، مؤامرات أعداء الجمهورية الاسلامية بهدف إفشال الانتخابات الرئاسية، لكن أبناء الشعب ردوا ردا حاسما على هذه المؤامرات بالمشاركة الواسعة في الانتخابات.



وأكد سماحته أن الاعداء يشنون حربا نفسية على الإيرانيين وأن الحرب الإعلامية باتت أكبر من تحركاتهم الأمنية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن حضور الشعب الإيراني في الإنتخابات الرئاسية خلق ملحمة كبيرة سرت المحبين وغاظت المبغضين. مشددا على أن البلاد يجب أن تشهد تحولا في كل المجالات؛ وأن الحكومة قد أخذت على عاتقها صنع هذا التحول.

رئيسي شدد على أن إدارته ستتابع موضوع رفع الحظر الجائر المفروض على إيران، لكنها لن تربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب، مشيرا إلى أن مواجهة عجز الميزانية والتضخم، واحتواء وباء كورونا سيكونان أولويتين لحكومته.

اذاً، ايران تدخل مرحلة جديدة من حياتها السياسية بفضل ديمقراطيتها القائمة على اساس سيدة الشعب الدينية، وتطمح في ان تتغلب على العقبات التي توضع امام عجلة تطورها، لتصبح انموذجا يحتذى به في العالم الاسلامي.

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