أهالي ضحايا مرفأ بيروت يبحثون عن أجوبة بعد مرور عام على الكارثة

العالم - خاص بالعالم

اللبنانيون وعلى رأسهم أهالي اكثر من 218 عشر قتيلا وأكثر من7 الاف جريح لا زالوا وبعد مرور عام على تفجير المرفأ ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم، من أتى بكمية نيترات الأمونيوم الضخمة إلى بيروت؟ لماذا تركت سبع سنوات في المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟



وفيما تؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى، وأن المحقق العدلي في القضية طارق بيطار يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.

اتهمت منظمة"هيومن رايتس ووتش"السلطات اللبنانية بالإهمال"جنائيا"وانتهاك الحق بالحياة مشيرة في تقرير مفصل من 126 صفحة الى تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام.

وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة.

مع العلم ان المحقق العدلي اللبناني ارسل وفور وقوع الإنفجار استنابات قضائية الى أكثر من عشر دول طلب من بعضها التعاون في التحقيق حول شحنة نيترات الأمونيوم، ومن أخرى بينها فرنسا والولايات المتحدة والهند وتركيا وإسبانيا وايطاليا تزويده بصور أقمار اصطناعية للمرفأ، لكن أيا منها لم يتجاوب مع طلب القضاء اللبناني فيما أبلغت فرنسا وحدها أنه لم يكن لديها قمر اصطناعي فوق لبنان يوم وقوع الانفجار.



أطباء ومعالجون نفسيون وعاملون بمنظمات أهلية يقولون إن ثمة زيادة كبيرة بلغت400 بالمئة، طرأت على أعداد اللبنانيين الذين يطلبون رعاية نفسية خلال العام الأخير.

إذ اجتمعت الأزمة المالية المتصاعدة التي تشهدها البلاد مع الانفجار وجائحة فيروس كورونا لتثقل كاهل اللبنانيين وكشفت المنظمات ان 90 بالمئة من المرضى الذين عانوا الصدمة يتحسنون بعد بضعة أشهر غير أن الاثار تستمر بالنسبة لعشرة في المئة لسنوات مشيرة الى أن تمويل العلاج المجاني بدأ ينضب.

وفضلا عن الاف القتلى والجرحى ألحق الإنفجار أضرارا بسبعة وسبعين ألف شقة، وهجر أكثر من300 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي تسبب الانفجار بأضرار مادية قدرت بأكثر من اربعة مليارات دولار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...