الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مهلة إخراج 'داعش' من درعا انتهت وقرار الدولة محسوم

مهلة إخراج 'داعش' من درعا انتهت وقرار الدولة محسوم
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

واصلت اللجنة الأمنية في محافظة درعا، أمس، التشديد على إصرار الدولة السورية على قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد رفض دواعش حي درعا البلد، الخروج من الحي.

العالم - العراق

وتفيد معلومات من مصادر مطلعة بأن المهلة التي منحتها اللجنة الأمنية في المحافظة أول من أمس لـ"اللجنة المركزية" في درعا البلد والأهالي لإخراج المدعو محمد المسالمة الملقب بـ"هفو" ومجموعته الداعشية والمدعو مؤيد الحرفوش الملقب بـ"أبو طعجة" ومجموعته الداعشية من درعا البلد، انتهت صباح أمس من دون أن يخرج الدواعش.

وتشير المعلومات إلى أنه وبعد انتهاء المهلة عقدت جولة مفاوضات لم تفضِ إلى أي جديد، وواصلت اللجنة الأمنية التأكيد والتشديد على إصرار الدولة على قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، ومن لا يقبل ولا يريد تسوية أوضاعه فسيكون عليه المغادرة.

وترافقت تلك التطورات، مع تعزيز الجيش لحواجزه العسكرية وكتيبة الرادار في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، بعشرات العناصر والمضادات الأرضية، ومع إرساله تعزيزات عسكرية إضافية تحتوي على دبابات وآليات ثقيلة إلى الحاجز الرباعي جنوب بلدة الشيخ سعد في الريف الغربي، وكذلك وصول تعزيزات أخرى إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، تزامناً مع رفع للسواتر الترابية في المنطقة الحرّة داخل الحرم الجمركي.

وتحدثت المصادر عن أن طائرات الاستطلاع رافقت التعزيزات العسكرية للجيش منذ خروجها وحتى وصولها إلى وجهتها.

ووصفـت مصـادر مطلعـة في المحافظة الجنوبية أول من أمس الوضع هناك بأنه "غير مريح" وأنه "متقلب"، لافتة إلى مماطلة وتسويف ونقض بالعهود من قبل الميليشيات المسلحة الأمر الذي يحول من دون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى بسط الدولة سيطرتها على كامل المحافظة مدينة وريفاً، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

روابط ذات صلة

أحد 'امراء' داعش مع مجموعة ارهابية كاملة متواجدون في درعا البلد

الجماعات المسلحة تواصل حرمان مليون مواطن سوري من المياه في الحسكة

إقبال شعبي واسع على معرض 'صنع في سوريا' في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. البحث عن خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة

رئيس برلمان سوريا يصل طهران للمشاركة بمراسم اداء رئيسي لليمين الدستورية

ألياف تطبيع ضوئية تحت الماء.. مشروع 'كابلات' جديد يربط الكيان الصهيوني بالسعودية

بورصة طهران ترتفع وسط تفاؤل بدعم الرئيس الجديد للسوق

اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر

تعرف على مادة غذائية تساعد على حرق الدهون أثناء النوم