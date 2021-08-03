الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال..

دائرة السياحة في دبي تتعاقد مع شركة صهيونية لتمثيلها في الأراضي المحتلة

دائرة السياحة في دبي تتعاقد مع شركة صهيونية لتمثيلها في الأراضي المحتلة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تمّ اختيار شركة “تال للطيران” السياحية الصهيونية ممثلةً لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في الأراضي المحتلة، وستعمل على تطوير وتوسيع السياحة من فلسطين المحتلة إلى دبي.

العالم - الاحتلال

وبموجب الاتفاق الموقع خلال الأيام الأخيرة بين الجانبين، ستعزز الشركة مكانة دبي السياحية بين زبائن الشركة ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات، بهدف عرض مجموعة مختارة من عروض العطلات إلى دبي.

وذكر البيان الخاص الذي نُشر في وسائل الإعلام العبريّة ووسائط التواصل الاجتماعيّ، ذكر أنّ شركة “تال للطيران” ستوسع الإمكانيات السياحية المتاحة في دبي وستضعها كمدينةٍ عالميّةٍ تستقبل جميع السياح من أنحاء العالم ومن الأراضي المحتلة..

وتابع البيان قائلاً إنّ “الشركة ستعمل على استعراض مجموعة واسعة من مواقع الجذب السياحية والفعاليات في دبي، من بينها مراكز تسوق مختلفة، فنادق ومرافق إقامة، ثقافة وفن تراثي، تسلية للعائلات، فن الطهي والشواطئ، الطبيعة والمرافق الحديثة لاستضافة المؤتمرات والأحداث متعددة المشاركين”.

ولفتت المصادر في 'تل أبيب' إلى أنّ الشركة الإسرائيليّة تمثّل أيضًا الخطوط الجوية الأثيوبية، طيران أوروبا، طيران البلطيق، طيران بانكوك، والخطوط الجوية القبرصية وغيرها.

إشارة إلى أنه بعد التوقيع على “اتفاقيات إبراهام” التطبيعية، اختيرت الشركة الإسرائيلية كممثلة لشركة طيران الخليج الفارسي خطوط الطيران الوطنية البحرينية، وممثلة شركة الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Morocco)، والتي ستبدأ قريبا بتسيير رحلات بين الكيان ومدينة الدار البيضاء في المغرب.

روابط ذات صلة

الاحتلال متشائم إزاء عدم نجاح اتفاقات التطبيع في فك عزلته

استنكار واسع بعد تنفيذ أول عملية تبادل أعضاء بشرية بين الإمارات والإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. البحث عن خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة

رئيس برلمان سوريا يصل طهران للمشاركة بمراسم اداء رئيسي لليمين الدستورية

ألياف تطبيع ضوئية تحت الماء.. مشروع 'كابلات' جديد يربط الكيان الصهيوني بالسعودية

بورصة طهران ترتفع وسط تفاؤل بدعم الرئيس الجديد للسوق

اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر

تعرف على مادة غذائية تساعد على حرق الدهون أثناء النوم