دائرة السياحة في دبي تتعاقد مع شركة صهيونية لتمثيلها في الأراضي المحتلة

العالم - الاحتلال

وبموجب الاتفاق الموقع خلال الأيام الأخيرة بين الجانبين، ستعزز الشركة مكانة دبي السياحية بين زبائن الشركة ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات، بهدف عرض مجموعة مختارة من عروض العطلات إلى دبي.

وذكر البيان الخاص الذي نُشر في وسائل الإعلام العبريّة ووسائط التواصل الاجتماعيّ، ذكر أنّ شركة “تال للطيران” ستوسع الإمكانيات السياحية المتاحة في دبي وستضعها كمدينةٍ عالميّةٍ تستقبل جميع السياح من أنحاء العالم ومن الأراضي المحتلة..

وتابع البيان قائلاً إنّ “الشركة ستعمل على استعراض مجموعة واسعة من مواقع الجذب السياحية والفعاليات في دبي، من بينها مراكز تسوق مختلفة، فنادق ومرافق إقامة، ثقافة وفن تراثي، تسلية للعائلات، فن الطهي والشواطئ، الطبيعة والمرافق الحديثة لاستضافة المؤتمرات والأحداث متعددة المشاركين”.

ولفتت المصادر في 'تل أبيب' إلى أنّ الشركة الإسرائيليّة تمثّل أيضًا الخطوط الجوية الأثيوبية، طيران أوروبا، طيران البلطيق، طيران بانكوك، والخطوط الجوية القبرصية وغيرها.

إشارة إلى أنه بعد التوقيع على “اتفاقيات إبراهام” التطبيعية، اختيرت الشركة الإسرائيلية كممثلة لشركة طيران الخليج الفارسي خطوط الطيران الوطنية البحرينية، وممثلة شركة الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Morocco)، والتي ستبدأ قريبا بتسيير رحلات بين الكيان ومدينة الدار البيضاء في المغرب.