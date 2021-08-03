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ليتوانيا تستخدم الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي لطرد المهاجرين

ليتوانيا تستخدم الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي لطرد المهاجرين
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قامت قوات الأمن في ليتوانيا بطرد مجموعة من المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية باستخدام الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي.

العالم - أوروبا

ووفقًا لوسائل إعلام بيلاروسية اليوم الثلاثاء، تم اعتقال 15 شخصًا بعد تسلل بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليتوانية.

من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون الداخلية في ليتوانيا، أرنولداس أبرامافيسيوس، أن استخدام القوة ضد المهاجرين على الحدود سيعتمد على سلوكهم.

وقال أبرامافيسيوس: يمكن لحرس الحدود استخدام جميع الإجراءات اللازمة لوقف الهجرة غير الشرعية.

ونقل موقع ’’إو إن تي‘‘ البيلاروسي عن اللاجئين قولهم، إنه قبل طردهم أخذ حرس الحدود الليتوانيون هواتفهم وأموالهم.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في منظمة الهجرة الدولية بأن السلطات الليتوانية مستعدة لعرض مبالغ مالية على المهاجرين غير الشرعيين من آسيا وإفريقيا القادمين عبر بيلاروسيا لإعادتهم إلى بلدانهم.

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ليتوانيا تستخدم الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي لطرد المهاجرين