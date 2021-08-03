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حرائق الغابات تعطل القطارات في أثينا

حرائق الغابات تعطل القطارات في أثينا
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

شب حريق كبير في الغابات قرب منطقة صناعية على مشارف العاصمة اليونانية أثينا وتسبب في تعطيل خطوط السكك الحديدية ودفع السلطات إلى إغلاق جزء من طريق سريع.

العالم - أوروبا

ويكافح ما يزيد على 100 من رجال الإطفاء و 35 مركبة وتسع طائرات النيران في ضاحية فاريمبومبي قرب جبل بارنيثا وسط درجات حرارة شديدة في أسوأ موجة حارة تشهدها اليونان منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال فاسيليس فاثراكوجيانيس، المتحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم الثلاثاء، إن الحريق لا يمثل تهديدًا للمصانع في المنطقة، موضحًا أنه سيصدر أمر بإخلاء المنطقة لو لزم ذلك.

ونبهت هيئة الحماية المدنية السكان إلى ضرورة اليقظة وإغلاق نوافذ وأبواب بيوتهم لمنع الشرر المتطاير من الدخول.

وشب ما يزيد على 100 من حرائق الغابات في اليونان في اليومين الماضيين بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

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