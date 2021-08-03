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بورصة طهران ترتفع وسط تفاؤل بدعم الرئيس الجديد للسوق

بورصة طهران ترتفع وسط تفاؤل بدعم الرئيس الجديد للسوق
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

صعد مؤشر عام بورصة طهران للاسهم والاوراق بختام جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بدعم الرئيس الجديد السيد ابراهيم رئيسي السوق.

العالم- ايران

وارتفع المؤشر العام بختام التعاملات 17717 نقطة الى مستوى 1,375,612 نقطة. وتداولت السوق اكثر من 6.9 مليار سهم وورقة مالية في اطار 700 الف صفقة بقيمة 47.29 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وتلقى المؤشر العام دعما من أداء أسهم " خليج فارس القابضة" و"بارس" للبتروكيماويات و "خاورميانة القابضة" للمعادن، و"شستا" و" أميد" الاستثماريتين و" جادرملو" للتعدين.

من جهة ثانية أغلق مؤشر السوق الموازي على ارتفاع 43 نقطة الى مستوى 19913 نقطة بتداول المساهمون اكثر من 3.2 مليار سهم في اطار 381 الف صفقة بقيمة 26.9 تريليون ريال.

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