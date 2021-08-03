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رويترز: موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني يعلن أنه علم بوقوع "حادثة" ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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