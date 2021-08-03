رئيس برلمان سوريا يصل طهران للمشاركة بمراسم اداء رئيسي لليمين الدستورية

العالم - ايران

واستقبل حمودة صباغ لدى وصوله مطار الامام الخميني (رض) بطهران عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ومساعد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - السورية عباس كلرو.

وقال صباغ، في تصريح صحفي لدى وصوله ارض المطار، إن الهدف من الزيارة المشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي.

واضاف: إننا لانستطيع وصف متانة الاواصر بين البلدين في كلمات معدودة حيث ان هذه العلاقات راسخة ومتميزة وجذرية.

وتابع: أفخر بأن الرئيس بشار الاسد كلّفني بمهمة المشاركة في هذه المراسم وباستضافة مجلس الشورى الاسلامي.

واعتبر صباغ العلاقات بين ايران وسوريا بالمهمة والعريقة والتي اختلطت بدماء الشهداء السوريين والايرانيين ما زاد من متانتها وعمقها.