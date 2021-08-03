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فؤاد الخفش: على السلطة الفلسطينية أن تتحرك عمليا باتجاه مواجهة الانتهاكات الاسرائيليىة ضد الشعب الفلسطيني

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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