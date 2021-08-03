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'قسد' تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بريف دير الزور

'قسد' تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بريف دير الزور
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا "قسد" المدعومة اميركيا ممارساتها بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت اليوم على منع المزارعين في ريف دير الزور الشرقي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية أن "مسلحين من ميليشيا (قسد) منعوا المزارعين في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم وممارسة أنشطتهم الزراعية الأخرى".

ولفتت المصادر إلى أن هذه الممارسات من قبل "قسد" تهدف إلى الضغط على السكان وإجبارهم على التعاون معها وتجنيد شبان العشائر للقتال في صفوفها تنفيذاً لمخططات قوات الاحتلال الأمريكي ودفع من يرفضون ذلك لمغادرة مناطقهم تمهيداً للاستيلاء عليها ومن ثم استصدار وثائق مزورة لهذا الغرض.

إلى ذلك قالت مصادر محلية إن "مسلحين من ميليشيا (قسد) داهموا ظهر اليوم بلدة ذيبان شرق دير الزور واختطفوا عدداً من السكان واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

وصعدت ميليشيا "قسد" في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.

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