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17 أسيرا بسجون الإحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

منذ ثلاثة أسابيع وأكثر، تعيش عائلة زيدات، حالة من التوتر وهي تتابع اخبار إبنها الأسير سالم، والذي يخوض معركة أمعاء خاوية لكسر اعتقاله الإداري الذي تم تجديده لـ5 مرات متتالية، دون ان توجه إليه اي تهمة ودون ان يقدم للمحاكمة.

العالم - مراسلون

اليوم العائلة تنتظر ان ينتصر سالم ومن معه من الأسرى المضربين على سجانيهم في معركة صمود مستمرة لبعضهم منذ أكثر من 5 اسابيع.

ثلاثة أسرى جدد من الاسرى الإداريين انضموا الى الأسرى المضربين عن الطعام، ليصل العدد الاجمالي للمنضمين للمعركة 17 أسيرا هدفهمم انهاء الاعتقال الاداري الظالم.

العشرات من الفلسطينيين انضموا الى الاعتصام، الذي دعت اليه المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الفلسطينيين امام الصليب الأحمر الدولي، دعما واسنادا للاسرى المضربين.

معارك الامعاء الخاوية الحالية والسابقة ان دلت على شيء، تدل على قدرة الحق إذا رافقه الصمود في صنع المعجزات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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