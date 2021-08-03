17 أسيرا بسجون الإحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

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اليوم العائلة تنتظر ان ينتصر سالم ومن معه من الأسرى المضربين على سجانيهم في معركة صمود مستمرة لبعضهم منذ أكثر من 5 اسابيع.

ثلاثة أسرى جدد من الاسرى الإداريين انضموا الى الأسرى المضربين عن الطعام، ليصل العدد الاجمالي للمنضمين للمعركة 17 أسيرا هدفهمم انهاء الاعتقال الاداري الظالم.

العشرات من الفلسطينيين انضموا الى الاعتصام، الذي دعت اليه المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الفلسطينيين امام الصليب الأحمر الدولي، دعما واسنادا للاسرى المضربين.

معارك الامعاء الخاوية الحالية والسابقة ان دلت على شيء، تدل على قدرة الحق إذا رافقه الصمود في صنع المعجزات.

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