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قائد عسكري ايراني: الاعداء يشنون حربا ثقافیة لتقویض أركان الاسرة

قائد عسكري ايراني: الاعداء يشنون حربا ثقافیة لتقویض أركان الاسرة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

ندّد مساعد قائد سلاح الجو الايراني في الشؤون التنسيقية العميد مهدي هاديان بمخططات الاعداء في الغزو الثقافي، لافتا الى انهم يستخدمون وسائل الاعلام في حربهم الثقافية الشاملة بهدف تقويض أركان الاسرة.

العالم- ايران

وقال مهدي هادیان، في ملتقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر برعاية سلاح الجو الايراني، إن هذه أداء الفريضة حظي باهتمام قائد الثورة الاسلامية على الدوام.

واضاف: إن جيشنا يعتمد المعنويات كمحور رئيسي وهو مايضاعف من نشاطات ومسؤوليات القوات المسلحة في الشؤون العقيدية وأداء الفرائض كالاهتمام بالحجاب والعفاف.

وتابع: الاعداء يشنّون حربا ثقافية شاملة عبر وسائل الاعلام لاستهداف اركان الاسرة ويوظفون جميع الفرص المتاحة لتحقيق أهدافهم المشؤومة.

واشار الى قرب حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي في كربلاء، لافتا الى ان الاعداء يستخدمون جميع امكانياتهم لتحقيق انجازات في مجال الحرب الناعمة عبر استهداف اركان الاسرة الا ان جميع مخططاتهم ستؤول الى الفشل في هذا الشهر.

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