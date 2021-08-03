شاهد..إحتدام المعارك بين القوات الأفغانية وجماعة طالبان

العالم - خاص بالعالم

الجيش الأفغاني حض المدنيين على إخلاء المدينة، تمهيدا لشن هجوم على جماعة طالبان، على وقع مواجهات مستمرة منذ أيام.

وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من عناصر طالبان، الذين سيطروا وفق ما قال مسؤولون أفغان على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة.



وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان"قلقها الشديد"إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة، وحضت على "وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".



وما زالت طالبان مستمرة في هجماتها على مدينتي هرات ولشكركاه، بينما يشتد القتال في الأخيرة وسط قصف طائرات أمريكية وأفغانية لمواقع الجماعة.

وتعتمد قوات الأمن الأفغانية على الضربات الجوية من أجل إبعاد مقاتلي طالبان إلى خارج المدن.



في قندهار، سقوط صاروخين في مدرج المطار في إطار هجوم موسع تشنه جماعة طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد، كان كفيلا بإغلاقه.

كما دفعت الحكومة الأفغانية بالمئات من عناصر القوات الخاصة إلى مدينة هرات لإجبار مسلحي طالبان على التراجع بعد يوم من تقدم طالبان نحو مركز المدينة.

الرئيس الأفغاني أشرف غني، حمل جماعة طالبان مسؤولية نزيف الدم في أفغانستان، وكشف عن خطة أمنية لعودة الاستقرار إلى البلاد.

وأشار غني إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة ستة أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن "طالبان" لم تعد "حركة مشرذمة تفتقد للخبرة".



وتسببت المعارك في أنحاء البلاد بنزوح نحو ثمانين ألف طفل منذ مطلع حزيران/يونيو، وفق ما أفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" مشيرة الى تضرر العديد من المدارس والمرافق الصحية جراء القتال.

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