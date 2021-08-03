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الجلوس لساعات طويلة قد يؤثر على الصحة العقلية

الجلوس لساعات طويلة قد يؤثر على الصحة العقلية
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذرت دراسة جديدة من أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك العقلية ورفاهيتك.

العالم - منوعات

وأضاف معدو الدراسة الذين نظروا في تأثير جائحة فيروس “كورونا” المستجد على حياة الناس، أن الجلوس لساعات طويلة يفوق فوائد ممارسة الرياضة بانتظام.

تأتي نتائج الدراسة التي نشرت في دورية “Sport Science for Health” وأجرتها جامعة هيدرسفيلد البريطانية أن العديد من الأشخاص أصبحوا يقضون أكثر من 8 ساعات يوميا وهم جالسين، إما بسبب العمل من المنزل أو أثناء فترة إجازتهم، وأكد الباحثون أن هذا بدوره تسبب في آثار ضارة بصحتهم العقلية.

ووجد الباحثون أن وقت الجلوس إلى جانب مع بعض العوامل الديموغرافية والحالات الصحية الموجودة مسبقا، كانت المتغيرات الرئيسية التي تؤثر سلبا على الصحة والعافية العقلية.

وشددوا على أن تقليل وقت الجلوس له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، وأوصوا بزيادة النشاط البدني من أجل التغلب على هذا، موضحين أنه ليس مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وبين الباحثون أن الذهاب في نزهة خاصة في المساحات الخضراء أمر مهم حقا وأي نوع من النشاط المعتدل له فوائد للتخلص من الآثار السلبية للجلوس لساعات طويلة.

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