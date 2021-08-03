6 آلاف حريق متعمد بمحيط مستوطنات الضفة منذ بداية 2021

العالم - الاحتلال

وقالت الصحيفة إن غالبية الحرائق تم إشعالها عمداً على مقربة من المستوطنات وجرى إخلاء الكثير من منازل المستوطنين بعد وصول النيران إلى داخل بعض المستوطنات.

في حين، نقلت الصحيفة عن مصادر في سلطة الإطفاء الإسرائيلية قولها إنها تتوقع وصول عدد الحرائق حتى نهاية العام إلى 12 ألف حريق، حيث يتعمد فلسطينيون إشعال النار في أيام الحر اللاهب سعياً لزيادة الأضرار.

بينما شهد العام الماضي برمته اندلاع 8 آلاف حريق قرب مستوطنات الضفة المحتلة.

ولفت التقرير إلى أن منطقة رام الله شهدت أعلى نسب اندلاع الحرائق تليها منطقة الجنوب وبعدها منطقة شمال الضفة المحتلة.

وتصاعدت مؤخرا عمليات المقاومة الشعبية من قبل آلاف الشبان الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وتنوعت هذه العمليات ما بين إشعال حرائق في محيط منازل المستوطنين، إضافة إلى التصدي لهجمات جيش الاحتلال والمستوطنين.