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مصر تؤكد دعمها لتونس

مصر تؤكد دعمها لتونس
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم إلى تونس، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

العالم - مصر

ونقل الوزير شكري خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، معربا عن تضامن مصر ودعمها في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجدد الوزير شكري التأكيد على ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

وقال شكري في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس سعيد "هذه لحظة تاريخية مع شخص يعلي قيم الدستور والمؤسسات ونية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب واستقراره وأمنه".

وأضاف: "كل امكانياتنا مسخرة لدعم تونس في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".

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